Reinier Paping zet handtekening in Dokkum

Publicatie: vr 03 februari 2017 18.05 uur

DOKKUM - De winnaar van de Friese Elfstedentocht in 1963, Reinier Paping, heeft vrijdag zijn handtekening gezet op een grote muurschildering in het vernieuwde restaurant 't Raedhûs in Dokkum.

In het bijzijn van burgemeester Marga Waanders en diverse bestuursleden van de ijsclub van Dokkum zette de 85-jarige Paping zijn handtekening op de muurschildering. Op de muurschildering is de doorkomst van Paping te zien tijdens de legendarische barre tocht der tochten in 1963.