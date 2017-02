Onderzoek naar nep-zelfstandigen bij Centrale As

Publicatie: vr 03 februari 2017 18.01 uur

BURGUM - De FNV spoort Staatssecretaris Wiebes en de Belastingdienst aan om in actie te komen tegen door de vakbond ontdekte schijnconstructies bij de aanleg van de Centrale As. De opgezette constructies bij het project hadden volgens de FNV maar één doel: de cao ontduiken.

De schijnzelfstandigen die werken aan de Centrale As zijn de helft goedkoper dan werknemers of zzp'ers die op de juiste manier worden betaald. Twintig schijnzelfstandigen kosten € 691.200,- per jaar. Twintig ijzervlechters in vaste dienst - of op de juiste manier betaalde uitzendkrachten - kosten € 1.279.618,60. De hoofdaannemers en de provincie kunnen volgens de FNV dus samen de winst verdelen: bijna 6 ton.

De Inspectie SZW heeft de situatie van de ijzervlechters uitgebreid onderzocht. De conclusie van het onderzoek is dat het wemelt van de misstanden bij de aanleg van de Centrale As. De provincie en hoofdaannemers hebben dit tot nu toe ontkend. De Inspectie SZW schrijft: "Voor de ijzervlechterwerkzaamheden op het project De Centrale As van deze zzp'ers was van enige zelfstandigheid geen sprake."

In een brief aan de provincie Friesland concludeert de FNV: "De lange keten van onderaanneming, de onderbetaling van uitzendkrachten en schijnzelfstandigen die werkzaam waren op de Centrale As, geven duidelijk aan dat op dit project een wirwar aan schijnconstructies werd gebruikt om zo de geldende cao's te ontduiken. Er is gezocht naar steeds goedkopere vormen van arbeid wat leidt tot een race naar beneden. Het schrijnende is dat het hier een project betreft van een (regionale) overheid, de provincie Fryslân."

De FNV schakelde in april 2016 de Inspectie SZW in om de onderbetaling van de ijzervlechters te onderzoeken. De vakbond meldde de misstanden op 22 juni 2016 bij de provincie. De FNV spoort de provincie Fryslân en de hoofdaannemers aan om hun verantwoordelijkheid nu wel te nemen en niet af te wachten tot juni 2017, als zij daadwerkelijk aansprakelijk gesteld kunnen worden op basis van de Wet Aanpak Schijnconstructies.