Cel en behandeling voor kopschopper Drachten

Publicatie: vr 03 februari 2017 15.30 uur

LEEUWARDEN - Een 21-jarige Drachtster is vrijdag wegens poging tot doodslag veroordeeld tot een gevangenisstraf van vier maanden, plus acht maanden voorwaardelijk. De Drachtster heeft op 5 juni vorig jaar bij het Thalenpark in zijn woonplaats en man hard tegen het hoofd getrapt. Het slachtoffer had een gebroken jukbeen, een kapotte oogkas en een zware hersenschudding.

Volgens de rechtbank mogen zowel de verdachte als het slachtoffer van geluk spreken dat de schop geen fatale gevolgen heeft gehad. Het slachtoffer had opmerkingen gemaakt toen de Drachtster en zijn vrienden herrie maakten nadat ze van een feestje waren weggestuurd. Een paar weken eerder heeft de Drachtster zijn vriendin mishandeld. Op 24 september was hij er zonder toestemming vandoor gegaan in de auto van zijn moeder.

Dat is joyriding, oordeelde de rechtbank. De Drachtster heeft een autistische stoornis, waardoor hij verminderd toerekeningsvatbaar was. Hij moet zich voor die stoornis laten behandelen en hij mag gedurende de proeftijd (drie jaar) geen alcohol en drugs gebruiken. Ook moet hij zich bij de reclassering melden. De man zit al ruim drie maanden in voorlopige hechtenis, hij moet nog zo'n twee weken zitten voor hij naar huis mag.