Hoofdpijn door vreemd luchtje op gemeentehuis

Publicatie: vr 03 februari 2017 14.20 uur

BURGUM - Een aantal medewerkers van het gemeentehuis in Burgum kreeg vrijdagochtend hoofdpijn. Op de afdeling hing een vreemde geur en na overleg werd besloten om de brandweer in te schakelen. De brandweer van Burgum heeft samen met de officier van dienst de zaak onderzocht.

Mogelijk was het ventilatiesysteem de oorzaak van het probleem. In een toilet-eenheid werd uit voorzorg een tweetal verfrissers verwijderd. De frequentie van het verfrissen was deze week verhoogd en mogelijk zorgde het ventilatiesysteem er vervolgens voor dat de stof in naastgelegen kantoor werd verspreid. Een installateur is tevens langsgekomen om de zaak te onderzoeken. Tijdens de controles hebben de medewerkers enige tijd hun werkplek verlaten.