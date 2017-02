Bouwkeet uitgebrand aan Wyldpaed West

Publicatie: do 02 februari 2017 23.00 uur

TWIJZELERHEIDE - Een bouwkeet is donderdagavond omstreeks 21.55 uur uitgebrand bij Twijzelerheide. Hij was nog maar net langs de weg geplaatst aan het Wyldpaed West. Door onbekende oorzaak vloog de bouwkeet in brand.

De brandweer van De Westereen is ter plaatse gekomen om de brand te blussen. De weg was in verband met het blussen korte tijd niet toegankelijk voor het doorgaande verkeer.