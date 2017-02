ISD geÃ«ist voor drugs en diefstal masturbator

ISD geëist voor drugs en diefstal masturbator

02 februari 2017

LEEUWARDEN - Tegen een 26-jarige inwoner van Heerenveen, die op 5 november 2015 in Surhuisterveen werd betrapt op drugsbezit, is donderdag bij de Leeuwarder rechtbank de zogeheten ISD-maatregel (plaatsing in een inrichting voor stelselmatige daders) voor de duur van twee jaar geëist. De verdachte, hij woonde toen nog in Leeuwarden, werd samen met nog drie anderen opgepakt op het parkeerterrein aan de Kolk bij de Albert Heijn. Onder een auto vond de politie een tasje met 41 gram speed en 186 gram ghb.

De Heerenvener heeft zich verder schuldig gemaakt aan diefstal - van een masturbator in een erotische winkel in zijn woonplaats - en bedreiging van zijn huisbaas. Hij heeft ondanks zijn jeugdige leeftijd al een strafblad van 18 pagina's. Er is op allerlei manieren getracht hem hulp te bieden, maar telkens liep het op niets uit. De reclassering zag nog meer één uitweg: een gedwongen opname onder het mom van de ISD-maatregel.

De rechtbank doet over een week uitspraak.