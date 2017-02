Eis zes maanden cel voor verduistering pontons

LEEUWARDEN - Tegen een 69-jarige inwoner van Wijnaldum is donderdag bij de Leeuwarder rechtbank zes maanden cel geëist. De Wijnaldumer heeft zich volgens het Openbaar Ministerie (OM) tot drie keer toe schuldig gemaakt aan verduistering. De man is in 2014 tot twee keer toe opgetreden als tussenpersoon bij de verhuur van pontons. De eerste keer werden vier pontons gehuurd bij een bedrijf in Akkrum, de tweede keer ging het om vijftien pontons van een verhuurbedrijf uit Sneek.

Beide keren zijn de pontons, buiten medeweten van de verhuurder, doorverkocht. Tegen het Leeuwarder bedrijf zou de verdachte gezegd hebben dat hij de pontons van de verhuurder had gekocht. De andere zaak was een kopie van de eerste: ook nu waren de pontons doorverkocht zonder dat de verhuurder op de hoogte was. In een derde zaak had hij voor een bedrijf in Drachten bemiddeld bij de verkoop van een graafmachine via Marktplaats.

De Belgische koper had aan de Wijnaldumer een aanbetaling van 5000 euro gedaan, maar vertrouwde het zaakje uiteindelijk toch niet, hij wilde zijn geld terughebben. De verdachte zou de man een overschrijvingsbewijs hebben getoond, maar de 5000 euro is nooit terugbetaald. Officier van justitie Terry Akkerman vond dat de Wijnaldumer zich tot drie keer toe schuldig had gemaakt aan verduistering: van de pontons en van de 5000 euro.

De Wijnaldumer is vaker veroordeeld voor verduistering en oplichting. In 2010 en 2014 kreeg hij werkstraffen van respectievelijk 240 uur en 120 uur. Volgens de wet mag de officier dan niet opnieuw een werkstraf eisen. Akkerman vond dat de Wijnaldumer zo'n 23.000 euro aan schadevergoedingen moet betalen. De verdachte zei in zijn laatste woord dat hij zich niet schuldig voelde aan verduistering. De Leeuwarder rechtbank doet op 16 februari uitspraak.