Hennepkwekerij opgerold in Metslawier

Publicatie: do 02 februari 2017 13.53 uur

METSLAWIER - Een 19-jarige hennepkweker uit Metslawier is donderdagochtend door de politie aangehouden. De man had in zijn huurwoning aan de Pelfinne een hennepkwekerij draaien met 384 plantjes. De kwekerij bevond zich volgens de politie zowel op de beneden- als bovenverdieping. Verder woonde de verdachte ook in het huis.

De verdachte is door de politie voor verhoor overgebracht naar het politiecellencomplex. De kweekruimte en goederen zijn door een speciaal bedrijf geruimd. De woningbouw is inmiddels bij de woning geweest om de woning te inspecteren.

