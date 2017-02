VW Golf gestolen vanaf de Boorn in Drachten

Publicatie: do 02 februari 2017 12.09 uur

DRACHTEN - Een VW Golf gtd is in de nacht van woensdag op donderdag gestolen vanaf de Boorn in Drachten. De zilverkleurige auto heeft als kenteken 9-XFP-92 en heeft winterbanden (in tegenstelling tot de foto). De diefstal vond plaats tussen 22.30 uur en 7.00 uur.

De eigenaar uit Drachten heeft aangifte bij de politie gedaan. Zo'n twee maanden geleden is een soortgelijke VW Golf gestolen in Drachten. De politie was daardoor alert en had al contact opgenomen met de eigenaar nog voordat hij de politie had gebeld.