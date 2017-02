Man (41) rijdt met 180 km/u over Centrale As

Publicatie: do 02 februari 2017 10.29 uur

DAMWâLD - Een 41-jarige automobilist uit de gemeente Kollumerland moest donderdagochtend zijn rijbewijs bij de politie inleveren. De man reed met 180 km/u over de Centrale As tussen Damwâld en Dokkum.

De man voegde in bij de afslag Broeksterwâld en trapte gelijk het gaspedaal flink in. Net voor Dokkum reed de man zo'n 180 km/u terwijl een agent de man zag rijden en volgde. De bestuurder reed uiteindelijk 65 km/u (gecorrigeerde snelheid) te hard. Hij is door de politie staande gehouden en zijn rijbewijs werd ingevorderd. Verder is er proces-verbaal opgemaakt.