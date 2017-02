Watertaxi botst tegen baggerschip op Waddenzee

Publicatie: do 02 februari 2017 10.07 uur

NES (AMELAND) - Twee passagiers van watertaxi Vigilant van Veltman Marine Service zijn maandagochtend rond zeven uur gewond geraakt bij een aanvaring op de Waddenzee. De snelle boot vervoerde elf passagiers van Holwerd naar Ameland toen het in botsing kwam met een baggerschip.

Richard Veltman van Veltman Marine Service uit Nes (A) is aangeslagen. "Enorm geschrokken natuurlijk." De schipper van de Vigilant, die de watertaxi nog wel op eigen kracht in de haven wist te krijgen, is enorm aangeslagen. Een 25-jarige man uit Engelum en een 41-jarige man uit Tytsjerk moesten voor onderzoek naar het ziekenhuis. Ook andere passagiers hadden letsel. De verwondingen lopen uiteen van breuken en kneuzingen tot lichte verwondingen als schaafwonden en blauwe plekken.

De schade aan de Vigilant lijkt ogenschijnlijk fors. "De boten zijn van aluminium. Dat krult op en dan lijkt het meteen ernstig. Gelukkig lijkt het goed te repareren. Experts buigen zich nu over de schade." Veltman kan en wil daarom ook geen uitspraak doen over een mogelijk schadebedrag. "Dat lijkt mij niet verstandig." De aanvaring geeft geen grote problemen met het vervoer van en naar het eiland. "Gelukkig beschikken we over meer boten, zodat we dit op kunnen vangen."

De passagiers van de Vigilant waren allemaal werknemers op weg naar recreatiepark Klein Vaarwater. De aanvaring vond enkele honderden meters voor de haven van Nes plaats. Over de oorzaak wil Veltman niets kwijt. Ook niet over de geluiden dat het baggerschip mogelijk geen verlichting droeg bij het uitdiepen van de vaargeul. "Dat is een zaak van de waterpolitie, tegenwoordig Landelijke Eenheid. Ik was er niet bij, dus laat het onderzoek naar de toedracht aan hen over."