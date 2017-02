Tuchtcollege: waarschuwing voor huisarts Drachten

Publicatie: wo 01 februari 2017 18.25 uur

GRONINGEN - Het Regionaal Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg in Groningen heeft een huisarts in Drachten op de vingers getikt. De huisarts heeft te laat ingegrepen bij een terminaal zieke patiënte. Hierdoor heeft de vrouw onnodig veel geleden. Dit is de arts op een waarschuwing komen te staan.

De vrouw overleed in mei, kort nadat ze alsnog in het ziekenhuis was opgenomen. Ze was uitgedroogd en extreem verzwakt. De echtgenoot en zoon dienden de klacht tegen de huisarts in.



Ongeval

De vrouw was een maand daarvoor op haar fiets door een automobilist aangereden. Ze had pijn op haar borst en stapte naar de huisarts. Die constateerde een kneuzing. De klachten verergerden. Ze werd bovendien steeds vaker misselijk. De arts gaf haar hiervoor een middel. Tot dusver vindt de tuchtrechter niet dat de huisarts iets valt te verwijten. Dit wordt anders wanneer de vrouw drie weken later verzwakt op bed komt te liggen. Ze vermagerde zienderogen, doordat ze niets meer binnen hield. Op aandringen van de familie werd de vrouw uiteindelijk overgebracht naar het ziekenhuis. Volgens de tuchtrechter had de arts de vrouw eerder en meer moeten onderzoeken. Dan was de vrouw eerder opgenomen geweest, oordeelde de tuchtrechter.



Aanstelster

De familie verweet de huisarts ook dat hij de patiënte onheus heeft bejegend door haar uit te maken voor aanstelster. ‘Ze moest haar bed maar uitkomen’, zou hij tegen de familie hebben gezegd. Dit ontkende de huisarts. Het tuchtcollege kon op basis van het dossier niet vaststellen of dit inderdaad zo is gegaan en achtte dit onderdeel ongegrond.