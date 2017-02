Vriend Buitenpostse steelt spaargeld dorpsgenoot

Publicatie: wo 01 februari 2017 15.15 uur

LEEUWARDEN - Samen met haar toenmalige vriend stal een 42-jarige inwoonster van Buitenpost begin september geld uit de woning van een 67-jarige dorpsgenoot. De vrouw wist waar de reservesleutel lag. Zij en haar ex-partner (49) moesten woensdag voor de politierechter verschijnen. De Buitenpostse kwam opdagen, de man niet. Alleen al het verschijnen in de rechtbank was een grote stap voor de Buitenpostse.

De vrouw heeft last van angst- en paniekaanvallen en leeft erg geïsoleerd. Ze is ook impulsief en makkelijk te beïnvloeden. Daar had haar vriend misbruik van gemaakt, door haar over te halen de reservesleutel mee te nemen uit de woning van de dorpsgenoot. De dorpsgenoot was een soort vertrouwenspersoon voor de Buitenpostse. Zij wist dat de man geld spaarde, om eenmaal in het jaar in het buitenland een reumakuur te kunnen volgen.

De vriend ging, gewapend met de sleutel, op 2 september naar de woning, nadat de Buitenpostse zich er telefonisch van had vergewist dat de bewoner afwezig was. De vriend kwam terug met 550 euro aan papiergeld en 400 euro aan muntgeld. Dat geld besteedde de man grotendeels aan de aanschaf van Adidaskleding en boodschappen. De Buitenpostse kreeg een tas en een trui.

De vrouw had achteraf enorm veel spijt. Ze heeft inmiddels haar excuus aangeboden aan haar dorpsgenoot. Die bleek bijzonder vergevingsgezind: de man had gezegd dat de deur nog steeds voor haar openstaat. De ex is vertrokken, de man was destijds dakloos. Hij staat nu ingeschreven in Hilversum. De rechter veroordeelde hem bij verstek tot zes maanden cel. De Buitenpostse kreeg een voorwaardelijke celstraf van drie maanden.

De rechter hield sterk rekening met haar psychische gesteldheid en het feit dat ze erg onder invloed stond van haar vriend. 'U hebt zich waarschijnlijk gedwongen gevoeld om mee te gaan in het spel van uw vriend', aldus de rechter. Hij bepaalde dat het stel 450 euro aan de gedupeerde dorpsgenoot moet terugbetalen. De verzekering zou al 500 euro hebben uitbetaald.