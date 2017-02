170 auto's rijden te snel op Hantumerweg

Publicatie: wo 01 februari 2017 14.39 uur

DOKKUM - De politie heeft woensdag 170 automobilisten op de bon geslingerd omdat ze te hard over de Hantumerweg in Dokkum reden. De controle werd uitgevoerd in een 30 km-zone en de bestuurders kunnen binnenkort een boete op de deurmat verwachten. Een automobilist heeft pech want deze passeerde driemaal het flitsapparaat met een te hoge snelheid.

Er werd mede gecontroleerd vanwege de veiligheid omdat er meerdere scholen aan de Hantumerweg. De controle vond plaats tussen 9.00 uur en 12.30 uur. De hoogste gemeten snelheid was na correctie was 64 km/u.