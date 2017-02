Hardleerse Drachtster voor zevende keer betrapt

Publicatie: wo 01 februari 2017 14.15 uur

DRACHTEN - Een 36-jarige man uit Drachten is dinsdag door de politie voor de zevende keer (binnen een jaar) betrapt op het rijden zonder rijbewijs. De auto van de man is in beslaggenomen en het is inmiddels de derde auto die de man op deze wijze kwijtraakt.

De Drachtster werd dinsdag rond 11.00 uur gezien toen hij over het parkeerterrein van Bertilla reed. Vanaf de Burgemeester Wuiteweg zette de politie de achtervolging in. De man is nog een woonwijk ingereden en heeft zijn voertuig geparkeerd bij een willekeurige woning aan de Gagelpol in Drachten. De politie heeft hem daar staande gehouden. De eigenaresse van de auto zat naast hem in de auto. Zij was op de hoogte van het feit dat de man geen rijbewijs heeft.