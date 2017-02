Huis vd maand: Regnerus Meinardystraat 23

Publicatie: wo 01 februari 2017 11.35 uur

KOLLUM - Regnerus Meinardystraat 23 in Kollum

Vraagprijs: € 165.000,- k.k.

Karakteristieke woning in een sfeervolle woonomgeving nabij de oude dorpskern van Kollum. Deze vrijstaande woning met vrijstaande stenen garage staat op een mooie hoeklocatie op een perceel grond van ca 302 m² en is gelegen op korte afstand van voorzieningen zoals winkels en scholen.

Indeling:

Voorentree, gang, sfeervolle woonkamer met balkenplafond, vaste kast en laminaatvloer, woonkeuken met laminaatvloer, kelderkast en eenvoudige inbouwkeuken met spoelbak en afzuigkap, bijkeuken met plavuizenvloer, achteringang en aansluiting wasmachine, toilet met fonteintje, badkamer met ligbad en meubel met vaste wastafel.

Eerste etage:

Overloop met bergruimte, een grote slaapkamer aan de achterzijde met bergruimte en vaste kasten, een slaapkamer aan de voorzijde met bergruimte, een slaapkamer aan de voorzijde met dakkapel en vaste kasten.

Verzorgde tuin rondom de woning, de voor- en zijtuin zijn tevens voorzien van een sierhekwerk. De diepe achtertuin biedt veel privacy, is volledig afsluitbaar en voorzien van terrassen.

In de vrijstaande stenen garage van ca. 9 x 4 meter, bouwjaar 1995, is voldoende ruimte voor autostalling en berg/werkruimte, tevens voorzien van zolderberging. Er is behalve in de garage nog voldoende parkeergelegenheid op de eigen oprit die voorzien is van klinkerbestrating.

Deze woning is grotendeels voorzien van isolatieglas, verwarming met behulp van gaskachels en een eigen geiser voor de warmwatervoorziening.

Maak een afspraak met De Flexibele Makelaar voor een bezichtiging van deze woning!

