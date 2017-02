Achtkarspelen wil overleg over verkeer Lutkepost

Publicatie: wo 01 februari 2017 11.09 uur

BUITENPOST - De gemeente Achtkarspelen gaat in overleg met de provincie Fryslân en VVN over de verkeerssituatie bij de rotonde Lutkepost. De gemeente heeft de signalen over de verkeersonveiligheid ontvangen en gaat nu in overleg met de wegbeheerder (provincie) en VVN. De drie partijen gaan de situatie bespreken en samen kijken naar oplossingen.



Ouders van schoolgaande kinderen maken zich zorgen over de verkeersveiligheid van het fietspad richting Buitenpost, nabij de rotonde Lutkepost. Fietsers moeten op een bepaald punt de rijbaan oversteken om vervolgens weer het fietspad op te kunnen. Hier neemt ook het auto- en vrachtverkeer de afslag naar het milieu terrein Lutkepost.