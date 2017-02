EÃ©n van deze namen wordt de nieuwe gemeentenaam

Eén van deze namen wordt de nieuwe gemeentenaam

Publicatie: wo 01 februari 2017 11.00 uur

VEENKLOOSTER - Eén van onderstaande namen wordt de nieuwe gemeentenaam in Noordoost Friesland. De burgemeesters van de gemeenten Dongeradeel, Ferwerderadiel en Kollumerland hebben woensdag de drie namen bekendgemaakt in Galerie Noordvleugel in Veenklooster. Iedereen kon suggesties bij de gemeenten indienen en er kwamen 892 suggesties binnen.

Dokkumerlân

Ie- en Lauwerslân

Noardeast-Fryslân

Eén van deze drie namen zal de nieuwe gemeentenaam worden van de drie fusiegemeenten. Deze herindeling vindt plaats op 1 januari 2019.



Op 15 maart, tegelijkertijd met de Tweede Kamer Verkiezingen, kunnen de stemgerechtigde inwoners van de drie gemeenten stemmen op de naam van hun voorkeur via een stembiljet dat uitgedeeld wordt op de stembureaus in de drie gemeenten.

FOTONIEUWS