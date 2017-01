Koopzondag niet welkom in Dantumadiel

Publicatie: di 31 januari 2017 21.45 uur

DAMWâLD - Er komt voorlopig geen koopzondag in de gemeente Dantumadiel. Een motie van de PvdA om een onderzoek te starten naar de mogelijkheden hiervan haalde het dinsdagavond niet tijdens de raadsvergadering. Een meerderheid van de raad zag het niet zitten. De Christelijke partijen zijn tegen om geloofsredenen.

De PvdA wilde graag dat de gemeente bij ondernemersverenigingen en ondernemers ging polsen hoe zij tegenover een zondagsopening staan. De raad zou aan de hand van de uitkomsten hiervan een besluit kunnen nemen.

Rommy Kempenaar van de PvdA zei tijdens de vergadering: "Ik bin my der bewust fan dat dit een gefoelich ûnderwerp is. Ik wie fan miening dat it peilt wurde moest mar blykber dielt net iederien dit..."