Opsterland blij met beleid jongerencaravans

Publicatie: di 31 januari 2017 17.05 uur

BEETSTERZWAAG - Het college van B&W van de gemeente Opsterland is tevreden over de jongerencaravans in de regio. Eind 2014 werd met nieuw beleid extra aandacht gevraagd voor de veiligheid, gezondheid en de omgeving van de caravans die gebruikt worden als ontmoetingsplek voor en door de jongeren.

De gemeente houdt op afstand toezicht, ouders houden de verantwoordelijkheid over de jongerencaravans op hun terrein. De caravans die niet voldoen aan de uitgangspunten van de gemeente worden omgevormd, of moeten worden verwijderd. Eén keer per jaar wordt de balans opgemaakt voor dit beleid.

Het aantal jongerencaravans is sinds het vaststellen van het beleid in 2014 onveranderd. Alle 12 jongerencaravans staan op privéterrein, het toezicht van de gebruiker heeft ertoe geleid dat er in 2016 geen enkele klacht is binnengekomen en er door jongerenwerk geen misstanden geconstateerd zijn.

Wethouder Wietze Kooistra: "Doordat de jongerencaravans alleen op privéterrein mogen staan, ligt de verantwoordelijkheid bij de eigenaar van de caravan. Ouderen en jongeren regelen het met elkaar, en zo moet het ook. Jongerencaravans vormen een belangrijke functie voor wat betreft ontmoetingen tussen jongeren en voorkomen zo mede hangplekken op andere locaties."