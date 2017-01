Nieske Ketelaar stopt als wethouder

Publicatie: di 31 januari 2017 16.28 uur

DRACHTEN - Nieske Ketelaar heeft besloten om binnenkort te stoppen als wethouder van de gemeente Smallingerland. Ze zit momenteel met ziekteverlof thuis met een burn-out. Hoewel het herstel op dit moment voorspoedig verloopt, heeft een volledig herstel nog enige tijd nodig. Het college heeft daarom, op verzoek van wethouder Ketelaar, om een tweede termijn van maximaal 16 weken verlof aan haar verleend. Wethouder Roel Haverkort vervangt haar al en zal dan opnieuw worden benoemd.

Wethouder Ketelaar heeft aangegeven dat zij op het moment dat zij volledig is hersteld haar functie als wethouder neerlegt. Na een periode van bijna 11 jaar - waarin zij met volledige inzet en enthousiasme haar functie heeft vervuld - is ze in de laatste maanden tot de conclusie gekomen dat zij niet langer datgene kan brengen wat zij zou willen en wat de gemeente Smallingerland en haar inwoners verdienen.

De komende maanden zal zij dan ook buiten het gemeentebestuur van Smallingerland verder werken aan haar herstel.