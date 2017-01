Man uit Grou (22) steelt fiets bij station

Publicatie: di 31 januari 2017 16.09 uur

GROU - Een 22-jarige man uit Grou is zondagavond door de politie aangehouden. De man had rond 22.00 uur een fiets gestolen bij het station in het dorp. De politie was onopvallend in de buurt toen hij de diefstal pleegde.

De politie volgde de jongeman en in zijn woning werd later op de avond de gestolen fiets aangetroffen. Hij is daarop aangehouden op verdenking van diefstal. Hij zal zich op 9 mei voor de politierechter moeten verantwoorden.