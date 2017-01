Man die te water reed, had mogelijk gedronken

Publicatie: di 31 januari 2017 16.05 uur

DRACHTEN - De 62-jarige automobilist, die maandagavond met zijn auto in de Drachtstervaart reed, had vermoedelijk gedronken. Dat heeft de politie dinsdag bekendgemaakt.

Nadat een 23-jarige en 35-jarige buurtbewoner de man uit de auto hadden gered, was het slachtoffer, eveneens afkomstig uit Drachten, niet echt aanspreekbaar en onderkoeld. Hij is, nadat hij uit het water is gehaald, per ambulance met spoed overgebracht naar het ziekenhuis Nij Smellinghe in Drachten.

De politie had het vermoeden dat de man alcohol had genuttigd en in het ziekenhuis is een bloedproef afgenomen. Deze bloedproef moet uitwijzen hoeveel hij had gedronken. De uitslag is nog niet bekend.