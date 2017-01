Onderwijs Singelland op tv bij Lifestyle Xperience

Publicatie: di 31 januari 2017 11.15 uur

DRACHTEN - Het tv-programma Lifestyle Xperience heeft een bezoek gebracht aan vier locaties van Openbare Scholengemeenschap Singelland om opnames te maken voor een educatie-special. In dit item zijn medewerkers en leerlingen aan het woord over onder meer de digitale manier van lesgeven. Het Drachtster Lyceum, Singelland VHS, Singelland Burgum en VO-Surhuisterveen zijn op zondag 5 februari 2017 om 14.20 uur te zien bij RTL4.

School betaalt mee aan productie

Singelland heeft meebetaald aan de productie van het item. Astrid van Nieuwenhoven: "De scholen die te zien zijn in dit tv-programma leveren een bescheiden financiële bijdrage." Hoeveel duizend euro er wordt betaald blijft vooralsnog onbekend. "De bijdrage is niet groter dan een mooie advertentie in een regionale krant." Daarnaast krijgt de school de beschikking over het beeldmateriaal.

Lesmethodes staan centraal

Tijdens de opnames bij de vier locaties van Singelland staat onder meer de manier van lesgeven centraal, waarbij leerlingen bijvoorbeeld gebruik maken van een tablet en de docent een dashboard bedient in het lokaal. Door middel van digitale lesprogramma's wordt er steeds meer maatwerk geleverd.

De aflevering met daarin het Singelland wordt uitgezonden op zondag 5 februari 2017 om 14.20 uur bij RTL4. De herhaling wordt op zaterdag 11 februari om 15. 10 uur bij RTL5 uitgezonden.