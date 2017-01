Einde aan kunst in leegstaande panden in Dokkum

Publicatie: di 31 januari 2017 10.40 uur

DOKKUM - Het Vakwerk-project in Dokkum stopt ermee. Via het project waren in de afgelopen drie en een half jaar diverse kunstenaars zichtbaar in de leegstaande winkelpanden van Dokkum. Rixte Kuipers en Janne Hamstra zorgden ervoor dat er, met fijne medewerking van eigenaren van leegstaande winkelpanden maar liefst 51 kunstenaars uit de regio zichtbaar werden. "U hebt ze aan het werk kunnen zien de schilders, vilters, keramisten, leerkunstenaar, houtbewerker, dichter, preparateur, quiltster, beeldhouwster, fotograaf, glasatelier, tassenontwerpster, schrijfster, styliste, storyteller, meubelstoffeerster."

Vijf voormalige VAKwerkers zijn definitief in de binnenstad blijven zitten met hun eigen bedrijf. Het betreft dan MOOIwerk, het Rariteitenkabinet en keramiekatelier Adiantum. "Gezien de teruglopende leegstand in de aanloopstraten in Dokkum en de mogelijkheid om iedere keer roulerend, nieuwe kunstenaars zichtbaar te laten zijn, is het nu tijd om VAKwerk Dokkum als project te stoppen." zo laten de dames weten.