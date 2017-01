Stroomstoring in Nij Beets en omstreken

Publicatie: ma 30 januari 2017 23.48 uur

NIJ BEETS - Een aantal huishoudens in Nij Beets, De Veenhoop, De Wilgen en Smalle Ee is maandagavond rond 23.20 uur getroffen door een stroomstoring. De storing geldt volgens Liander in elk geval in de volgende straten:

Boarnburgumer Heawei

Broekfinne

Domela Nieuwenhuisweg

Drachtster Heawei

Geawei

Hoptunen

Kanaeldyk

Kleasterkampen

Kraenlanswei

Nachtlan

Sluswei

Er zouden maximaal 1000 huishoudens door de stroomstoring getroffen zijn. Een monteur is ingeschakeld en naar verwachting is de stroomstoring in de loop van de nacht weer verholpen. De oorzaak van de stroomstoring wordt gezocht in een kabelbreuk.