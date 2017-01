Omstanders redden man uit Drachtstervaart

Publicatie: ma 30 januari 2017 22.50 uur

DRACHTEN - Een automobilist is maandagavond met zijn auto in de Drachtstervaart gereden. Dit gebeurde rond 22.30 uur aan het Moleneind ZZ in Drachten. Twee omstanders zijn van beide kanten in het water gesprongen om te helpen. De bestuurder van de auto zou iets langs de kant van de weg hebben geraakt en is vervolgens met het voertuig in het water beland. De buurtbewoners hebben de man gered en op het droge geholpen.

De omstanders wisten de man boven water te houden en met behulp van andere omstanders, door middel van ladders en touwen, is het gelukt om alle drie personen uit het water te krijgen. De man is per ambulance met spoed overgebracht naar ziekenhuis Nij Smellinghe. De omstanders, die het ijskoude water in zijn gegaan, zijn door buurtbewoners onder de douche gezet om op te warmen.

Twee ambulances, de politie en de brandweer zijn verder ter plaatse gekomen om eerste hulp te verlenen. Het personeel van één van de ambulances heeft zich korte tijd ontfermd over de redders die in het water waren gesprongen.

Een aantal brandweerlieden is nog even in een speciaal pak te water gegaan om in het water te zoeken naar eventuele andere inzittenden. Voor zover bekend zat er maar één persoon in de auto. Een berger is ter plaatse gekomen om het voertuig uit de vaart te takelen.

FOTONIEUWS