Snelvaarbaan moet 'dood' meer leven inblazen

Publicatie: ma 30 januari 2017 22.45 uur

BURGUM - Zo'n honderd geïnteresseerden kwamen maandagavond af op een informatie-avond over 'snelvaren' op het Bergumermeer in een zaal van het gelijk genaamde recreatiecentrum in Sumar. Sjaak Dijkstra, Fokko Eybergen en Douwe Jan de Jong zijn de drijvende kracht achter de plannen om activiteiten als waterskiën, funtube en de bekende banaan te (her)introduceren op het meer.

Ooit waren deze 'snelvaar'-activiteiten toegestaan maar de provincie Fryslân heeft het 'snelvaargebied' in 2004 opgeheven. De natuur, veiligheid en rust waren op dat moment prioriteit. Dat er rust is gekomen, dat is zeker, zo laten de watersporters in de zaal wel weten. Tijdens het hoogseizoen zijn er vrijwel geen recreatiebootjes meer te vinden. De watersporters zelf zijn vaak uitgeweken naar de meren in het zuidwesten van de provincie waar wel 'snel' gevaren mag worden. Het gaat volgens hen niet altijd om het snelvaren maar ook om de mensen en gezelligheid die het met zich meebrengt.

De drie initiatiefnemers zijn vorig jaar begonnen met het maken van plannen nadat de provincie Fryslân, eigenaar van het meer, een positief gesprek voerde met Fokko Eybergen over de situatie. Hem werd geadviseerd om de gemeenschap erbij te betrekken en te onderzoeken of er genoeg animo is. De opkomst, tijdens de informatie-avond, laat zien dat er veel mensen het plan ondersteunen.

De 'snelvaarbaan' krijgt mogelijk een plekje aan de zuidoostkant van het meer. Alleen vanuit de dorpen Jistrum en Eastermar kwamen wat wanklachten. Peter van der Werf van Dorpsbelang Jistrum staat positief tegenover het plan maar liet ook weten dat er dorpsbewoners zijn die zich zorgen maken over eventueel geluidsoverlast. Vanuit Eastermar waren er zorgen omtrent het strandje van het dorp dat nabij de snelvaarbaan komt te liggen. Ook zou er nabij gezwommen worden en liggen er soms recreanten met hun boot langs de kant.

Sjaak Dijkstra laat tijdens de presentatie weten dat mensen zich geen zorgen hoeven te maken over luide en snelle speedboten die heel hard varen. Hij pleit ervoor dat er sowieso geen jetski's en waterscooters worden toegestaan. Deze hebben soms een snelheid van 100 km/u en maken enorm veel lawaai.

De provincie Fryslân en de gemeente Tytsjerksteradiel zullen 'de snelvaarbaan' uiteindelijk moeten realiseren. De drie initiatiefnemers gaan in gesprek met de provincie en gemeente. Mogelijk zal daarna een aanvraag worden gedaan om het 'snelvaren' te herintroduceren op het Bergumermeer. De aanwezige raadsleden zouden positief staan tegenover het plan.