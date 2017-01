Echtpaar Groenewoud 70 jaar getrouwd

Publicatie: ma 30 januari 2017 17.04 uur

DRACHTEN - Zondag was het 70 jaar geleden dat Gerben Groenewoud en Minke Leickering in het huwelijksbootje stapten. Dat was in het jaar 1947. Om de felicitaties over te brengen kwam burgemeester Tjeerd van Bekkum van de gemeente Smallingerland maandag langs.

Gerben Groenewoud is geboren te Marrum en deed vanaf de lagere school allerlei klusjes. Hij kwam in de verzekeringen terecht, maar langs de deuren vond hij maar niks. Daarom ging hij in 1956 bij Phillips werken en werkte zich daar op. Hij is daar gebleven tot zijn pensioen. Minke Groenewoud is geboren te Hallum, en ging na de lagere school aan het werk als huishoudelijke hulp. Later, toen ze in Drachten kwamen wonen, werkte als bejaardenhulp.

Het echtpaar verkeert in goede gezondheid en doet nog alles samen. Ze wonen in een appartementje aan de Burefen in Drachten. Ze kregen 2 dochters waarvan de oudste is overleden. Er zijn 4 kleinkinderen, en 5 achterkleinkinderen.