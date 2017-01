Inbraak bij tankstation in Gytsjerk

Publicatie: ma 30 januari 2017 15.45 uur

GYTSJERK - Er is in de nacht van zondag op maandag ingebroken in de shop van het tankstation Van den Belt aan de Trynwâldsterdyk bij Gytsjerk. Via het dak wist men binnen te komen. Het alarm van de shop ging vervolgens af en de politie is daarop gealarmeerd. Er werd niemand meer aangetroffen.

De politie kon maandag nog niet laten weten of er ook iets uit de shop is gestolen. De gedupeerde eigenaar heeft aangifte bij de politie gedaan.