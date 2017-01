Petitie voor behoud gevel ambachtsschool

Publicatie: ma 30 januari 2017 15.05 uur

DRACHTEN - Een aantal Drachtsters met oog voor geschiedenis komt in actie om de gevel van de oude ambachtsschool in Drachten te behouden. Via een online petitie roepen ze mensen op om in actie te komen en een handtekening achter te laten. Op dit moment (maandagmiddag) hebben 170 mensen de petitie getekend. Amateur-historicus Andries Pieterson is de motor achter de actie.

De petitie roept op om de voorgevel van het gebouw onderdeel te maken van de geplande nieuwbouw aan de Burgemeester Wuiteweg. Scholengemeenschap Gomarus wil een nieuwe school bouwen op deze plek en de oude ambachtsschool zal gesloopt worden.

