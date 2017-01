Elburg 1 wint thuis van Invicta/Frigro 1

Publicatie: ma 30 januari 2017 14.43 uur

GERKESKLOOSTER - Zaterdag stond de wedstrijd KV Elburg 1 – Invicta/Frigro 1 op het programma. De wedstrijd startte om kwart voor 9 in de avond. Dit was een tijd die wij niet echt gewend waren en ook in verband met de lange reis van en naar Friesland. Had het grootste gedeelte van het eerste besloten om de nacht te overbruggen in vestingstad Elburg.

Deze wedstrijd was eigenlijk zeer belangrijk voor ons. Elburg stond 1 na laatste met 4 punten en wij onderaan met 2 punten. De laatste 2 teams degraderen sowieso. Wanneer wij verloren konden we eigenlijk constateren dat ons avontuur in de 2de klasse geen vervolg krijgt volgend jaar.

In de opstelling was 1 wijziging opgenomen. Hinke speelde op de plaats van Karin. Die last had van een rugblessure. Nadat de Pruttelpot-formatie en Elburg voorgesteld waren aan het publiek, kon de wedstijd starten. Elburg moest eerst opstellen en daardoor mochten wij bepalen bij welke tegenstander we tegenover elkaar kregen. Op de trainingen hadden we besloten dat we de zelfde spelers tegen over elkaar namen. Deze beslissing was tot stand gekomen nadat we getraind hadden op hun truc ballen en het kruizen van de heren. Dit werd nog even bevestigd door dat we de video hadden bekeken na de training.

In het begin van de wedstrijd konden we goed mee komen en kwamen we op een geven moment op 4-4. In het vervolg van de 1ste helft vond Elburg daarna makkelijker de korf en gingen we de rust in met een 10-6 achterstand. In de rust hadden we besproken dat we, wanneer we snel terug kwamen in de wedstrijd er nog degelijk kansen voor ons lagen. We moesten rust in onze aanval brengen, en ook vooral ons vak (Wim, Jorn Marieke en Hinke). Dit deden we ook direct goed en kwamen terug tot 10-8 maar na de vak wissel kregen we ook direct de deksel op de neus en schoot Elburg er 2 in. In het vervolg van de 2de helft kregen beide teams de bal nog gemakkelijk door de korf en zo konden wij de achterstand niet meer ombuigen en verloren we met 23-15. Jammer maar helaas hier was toch duidelijk dat er een kwaliteit verschil is.