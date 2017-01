Vrouw gewond bij botsing in Drachten

Publicatie: ma 30 januari 2017 12.00 uur

DRACHTEN - Een vrouw is maandag rond 11.00 uur gewond geraakt bij een aanrijding op de Eikesingel in Drachten. De vrouw zag te laat dat een automobilist voor haar af wilde slaan naar de tandartspraktijk. Een aanrijding was het gevolg.

De bestuurster is onderzocht door het ambulancepersoneel en even later per ambulance overgebracht naar het ziekenhuis. Een berger is ter plaatse gekomen om de auto's weg te slepen.

