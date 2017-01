Man uit Dantumadiel rijdt dronken in Hongaarse bus

Publicatie: ma 30 januari 2017 09.18 uur

LEEUWARDEN - Een 45-jarige inwoner van de de gemeente Dantumadiel is maandag door de politie van de weg gehaald omdat hij dronken achter het stuur zat. De man viel rond 5.40 uur op omdat hij opvallend over de Haak van Leeuwarden reed in een busje met Hongaars kenteken.

De man werd door de politie staande gehouden en na een blaastest werd duidelijk dat de man te diep in het glaasje had gekeken. De bestuurder blies een 'A' en moest mee naar het bureau. Op de ademanalyse blies de bestuurder 530 Ug/l. Naast een rijverbod voor de duur van 7 uren, kreeg de bestuurder van het CVOM een beschikking opgelegd van 650 euro en 9 euro administratiekosten.