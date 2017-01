Snelle rijder moet rijbewijs en auto inleveren

Publicatie: zo 29 januari 2017 23.29 uur

KOLLUMERPOMP - Een 40-jarige bestuurder uit de gemeente Kollumerland moest zondagmiddag het rijbewijs bij de politie inleveren. De man reed 182 km/u over de Kwelderweg bij Kollumerpomp. De politie registreerde de snelheid en heeft de man rond 17.45 uur staande gehouden.

Op de Kwelderweg geldt een maximumsnelheid van 80 km/u. De bestuurder moest zijn rijbewijs inleveren en in overleg met officier van justitie is tevens de auto door de politie in beslag genomen.