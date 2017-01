Auto over de kop op WÃ¢ldwei (N31)

Auto over de kop op Wâldwei (N31)

Publicatie: zo 29 januari 2017 20.00 uur

DRACHTEN - Op de N31 tussen Drachten en Leeuwarden is zondagavond een auto meerdere malen over de kop geslagen.

De bestuurder raakte in de berm en poogde vervolgens het voertuig te corrigeren. In plaats van weer op de weg terecht te komen vloog de auto meerdere malen over de kop. Beide inzittende konden het voertuig zonder verwondingen verlaten. Berger Tolman kwam ter plaatse om de personenauto af te slepen.

