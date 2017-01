A7 half uur dicht na drie ongevallen

Publicatie: zo 29 januari 2017 15.32 uur

BEETSTERZWAAG - De snelweg A7 tussen Heerenveen en Drachten is zondagmiddag tussen 15.30 uur en 16.00 uur afgesloten geweest voor het verkeer vanaf Heerenveen in de richting van Groningen. Ter hoogte van Beetsterzwaag vonden drie ongevallen plaats waarbij in elk geval zes auto's en een bestelbusje betrokken waren. Deze ongevallen vonden plaats even voor, ter hoogte van en even na het tankstation. Zie fotonieuws voor meer informatie.

Het verkeer dat al op de A7 reed, kon het ongeval passeren via de vluchtstrook. De omleiding gaat via Leeuwarden (A32) en vervolgens kan het verkeer via de Wâldwei (N31) richting de A7 bij Drachten rijden. Door het ongeval ontstond er op de A7 een file van zo'n 6 kilometer lengte.

