Verkeersdrukte houdt Burgum in de greep

Publicatie: za 28 januari 2017 22.10 uur

BURGUM - De verkeersdrukte in Burgum houdt veel ouders in de greep. Op Facebook tonen veel ouders hun bezorgdheid over de ellenlange rij auto's dat langs drie basisscholen rijdt. Door de aanleg van de rotonde bij het gemeentehuis is doorgaande weg van Burgum afgesloten. Hierdoor wordt het verkeer over de Kwekersstrjitte, Tjalling Haismastrjitte en Dr. B. Hornstrasingel geleidt, langs de basisscholen.

Erik Wietses van Dorpsbelang Burgum laat deze site weten dat hij de signalen serieus neemt. Er is afgelopen week contact geweest met de gemeente om te kijken naar oplossingen. "Mar it is best lestich, it moatte gjin maatregelen wêze dy't averechts wurkje." Hij denkt wel dat de kinderen die als verkeersbrigadier bij de weg staan extra ondersteuning moeten krijgen. "Soargje der foar dat se by de skoallen har wurk dwaan kinne, it leafst mei begelieding fan de âlders."

"De minsken meitsje harren soargen en dêr moatte wy wol wat mei dwaan" aldus Erik Wietses. Alle suggesties die gedaan zijn zullen volgende week met de gemeente besproken worden zodat er nog aanvullende maatregelen gedaan kunnen worden. "It oerfalt us allegear en it is wichtich dat wy de folchjende kear op 'e tiid mei de oannimer, gemeente en plysje om tafel sitte om dit soort problemen foar te wêzen." Wietses doelt hiermee ook op de toekomstige bouwplannen want de gehele doorgaande weg zal de komende tijd worden heringericht.

Hoewel het druk is, is Wietses wel blij dat op dit soort momenten het verkeer niet snel rijdt. "Wy moatte mei syn allen ekstra alert wêze de kommende moannen."