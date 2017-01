Man (25) gewond na auto te water in Warten

Publicatie: za 28 januari 2017 10.45 uur

WARTEN - Een 25-jarige bewoner van de gemeente Sudwest-Fryslân is vrijdagnacht gewond geraakt bij een eenzijdig ongeval aan het Leechlân in Warten. Volgens de bestuurder was hij uit de bocht gevlogen en vervolgens op de kop in de sloot beland. Hij wist nog net op tijd zijn zus uit de ondergelopen auto te halen. Ze zijn daarna vertrokken van de plaats van het ongeval.

Rond 4.40 uur werd de politie gealarmeerd door een getuige die de auto in de sloot zag liggen. De brandweer is ter plaatse gekomen om met duikers te zoeken naar eventuele slachtoffers omdat op dat moment nog niet duidelijk was of er nog inzittenden aanwezig waren. Via het kenteken van de auto kon de politie contact opnemen met de eigenaar uit Grou. Zijn zoon bleek de auto meegenomen te hebben en nam in de nacht telefonisch contact op.

Het slachtoffer zou samen met zijn zus op de kruising in Warten staan. De bestuurder bleek gewond te zijn geraakt en hij is door de ambulance naar het MCL gebracht. Omdat er mogelijk alcohol in het spel was, werd er door de GGD arts een bloedproef genomen om uit te sluiten of de bestuurder alcohol had gedronken. Een onderzoek door het NFI moet dit uitwijzen.