Slaapkamerbrand snel onder controle

Publicatie: za 28 januari 2017 04.09 uur

HEMRIK - De brandweer van Jubbega heeft in de nacht van vrijdag op zaterdag een slaapkamerbrand in Hemrik geblust.

In een slaapkamer op de bovenverdieping van de woning was brand ontstaan. De brandweer die snel ter plaatse was kon het vuur snel blussen en wist zo erger te voorkomen.

