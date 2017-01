Zeven centimeter: ijsbaan Burgum geopend

Publicatie: vr 27 januari 2017 18.17 uur

BURGUM - De ijsbaan van Burgum is vrijdagmiddag geopend geweest. Meestal wil het ijs van de baan niet snel aangroeien maar vrijdag bleek het ijs dik genoeg te zijn. Met zeven centimeter ijs konden de deuren om 13.00 uur geopend worden. Een bestuurslid heeft via de basisscholen de ouders en kinderen geïnformeerd zodat veel mensen snel op de hoogte waren. Rond 16.00 uur werden al 170 schaatsers geteld.

In de loop van de middag is door het ijsbaan-bestuur besloten om bij zonsondergang de baan weer te sluiten omdat het ijs gedurende de dag snel minder werd. Dit is ook niet zo verwonderlijk met een middagtemperatuur van zo'n 3 graden Celsius.