Ijsbaan aan Blauknopke open voor jeugd tot 16 jaar

Publicatie: vr 27 januari 2017 17.31 uur

SURHUISTERVEEN - De ijsbaan van Iisclub Foarút in Surhuisterveen is vrijdag geopend voor jeugd tot en met 16 jaar. Sinds januari 2013 was de baan niet meer open geweest en ook nu is het nog niet vertrouwd om veel mensen toe te laten op het ijs. De jeugd had veel plezier op het ijs.

