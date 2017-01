Brand bij Dokkumer autobedrijf

Publicatie: vr 27 januari 2017 16.08 uur

DOKKUM - Vrijdagmiddag rond 16.00 uur is brand ontstaan in de werkplaats van BenTautos aan de Energieweg in Dokkum. Er was direct flinke rookontwikkeling te zien bij het autobedrijf. De brandweer van Dokkum kwam met een tankautospuit en de hoogwerker ter plaatse.

Wat de oorzaak van de brand is, is niet bekend. Wel waren bij aankomst van de brandweer twee mensen bezig met schuimblussers om de beginnende brand te blussen. Vanwege het inademen van rook zijn de twee door personeel van de ambulancedienst onderzocht.

De brandweer had de brand snel onder controle en heeft het gebouw geventileerd met een overdrukventilator.

