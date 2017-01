Fataal ongeval mogelijk gevolg van zelfmoordpoging

LEEUWARDEN - Het Openbaar Ministerie (OM) houdt er rekening mee dat het dodelijke ongeval bij Donkerbroek, in november 2015, het gevolg was van een zelfmoordpoging. Het is niet bekend of de poging gericht was op de auto van de slachtoffers of op de bomen langs de weg. Bij het ongeval kwam een 52-jarige automobilist uit Hoogeveen om het leven. Zijn 54-jarige echtgenote raakte zwaargewond, evenals degene die de aanrijding veroorzaakte, een nu 31-jarige inwoner van Leeuwarden.

Poging doodslag

De officier van justitie heeft de tenlastelegging gewijzigd: in verband met een mogelijke zelfmoordpoging van de verdachte is het verwijt dat het OM de Leeuwarder maakt uitgebreid. Naast het veroorzaken van een verkeersongeval met dood of letsel door schuld (artikel 6 van de Wegenverkeerswet) is doodslag -met betrekking tot het overleden slachtoffer-, en poging tot doodslag van de echtgenote aan de dagvaarding toegevoegd. De Leeuwarder was op de ochtend van 8 november 2015 op de N381 bij Donkerbroek frontaal in botsing gekomen met de auto van het echtpaar uit Hoogeveen. De man was op de verkeerde weghelft terechtgekomen.

Psychisch onderzoek

De inhoudelijke behandeling van de rechtszaak tegen de Leeuwarder zou vrijdag plaatsvinden bij de rechtbank in Leeuwarden, maar de zaak werd aangehouden, er moeten nog een aantal onderzoeken plaatsvinden. De zaak werd aangehouden zodat de Leeuwarder psychisch onderzocht kan worden door een psycholoog en een psychiater, een zogeheten multi-rapportage. Deze deskundigen kunnen onder meer een oordeel geven over de mate van toerekeningsvatbaarheid van de verdachte. Ook zal er een aanvullend rapport van de politie aan het dossier toegevoegd worden over de positie van de twee auto's op het moment van de botsing.

Bijwerkingen medicijnen

Advocaat Evert van der Meer zei dat zijn cliënt de zaak vrijdag graag had laten doorgaan. Aan de andere kant is de Leeuwarder bereid om aan de onderzoeken mee te werken. Van der Meer verzocht de rechtbank om nader onderzoek te doen naar de chronische hyperventilatie van zijn cliënt. Ook het verzoek van de raadsman om de invloed van medicijnen te onderzoeken die zijn cliënt slikte voor een keelontsteking, en eventuele bijwerkingen zoals bewustzijnsverlies, werd door de rechtbank gehonoreerd. Het is nog niet bekend wanneer de zaak inhoudelijk behandeld zal worden.