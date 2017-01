Man gewond na val van ladder

Publicatie: vr 27 januari 2017 11.46 uur

SURHUISTERVEEN - Een man is vrijdag rond 11.10 uur gewond geraakt bij een ongeval in een weiland aan de Nachtegaal in Surhuisterveen. De man wilde een tak uit een boom zagen en stond boven in een ladder. Op een zeker moment voelde hij dat er iets misging en hij besloot van de trap te springen. Dit was vanaf zeker vijf meter hoogte. Bij de val raakte hij gewond.

Zowel een ambulance als de traumahelikopter van het UMCG uit Groningen zijn ter plaatse gekomen om eerste hulp te verlenen. Het slachtoffer is vervolgens per ambulance meegenomen naar het UMCG in Groningen. De arts van het Mobiel Medisch Team reed mee in de ambulance om het ambulancepersoneel te assisteren tijdens de reis naar het ziekenhuis.