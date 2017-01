CDA Dongeradeel wil proef met 5G internet

Publicatie: do 26 januari 2017 22.43 uur

DOKKUM - Als het aan de fractie van het CDA in de gemeente Dongeradeel ligt, sluit de gemeente Dongeradeel aan bij de proef met 5G internet die in de provincie Groningen wordt gehouden. “Als we bij die proeftuin kunnen aansluiten willen de dat graag doen”, zei raadslid Willem van der Bent donderdagavond tijdens de raadsvergadering in Dongeradeel. Hij stelde vragen over de nieuwe snelle verbindingen en vroeg zich af of het een bedreiging voor de aanleg van glasvezel kon zijn. Wethouder Albert van der Ploeg ziet de proef niet als een bedreiging. Volgens de wethouder is het snelle internet voor dunbevolkte gebieden eerder een kans.

Noord-Groningen is het eerste plattelandsgebied ter wereld waar met het nieuwe supersnelle internet wordt geëxperimenteerd. Op nog twee andere plekken in de wereld worden proeven gedaan met de opvolgers van 4G, in Zuid-Korea en Finland. Maar daar gaat het om stedelijke gebieden. De Economic Board Groningen kwam op het idee voor de proeftuin. Deze organisatie moet de economie in het aardbevingsgebied versterken en hoopt met 5G allerlei nieuwe ondernemingen te lokken. Bedrijven als KPN, Ericsson en Huawei doen mee aan het project, net als onderzoeksinstituut TNO.