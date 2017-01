Vrouwelijke dealer krijgt voorwaardelijke straf

Publicatie: do 26 januari 2017 16.00 uur

LEEUWARDEN - Een 27-jarige ex-inwoonster van Dokkum die bijna anderhalf jaar lang vooral wiet heeft gedeald -ook aan minderjarigen- is donderdag door de rechtbank in Leeuwarden veroordeeld tot een gevangenisstraf van 51 dagen, plus 270 dagen voorwaardelijk met een proeftijd van drie jaar. De officier van justitie eiste twee weken geleden ook een werkstraf van 120 uur.

Omdat de vrouw haar leven momenteel goed op orde heeft, zag de rechtbank af van het opleggen van een taakstraf. Een onvoorwaardelijke straf zou de stabiele situatie waarin de vrouw zich momenteel bevindt kunnen verstoren, redeneerde de rechtbank. Ze wordt omringd door hulpverleners en ze komt onder toezicht van de reclassering. De vrouw heeft bovendien de zorg voor een jong kind. De onvoorwaardelijke celstraf heeft ze al in voorarrest uitgezeten.

Ze mag de komende drie jaar geen drugs en alcohol gebruiken. Om er zeker van te zijn dat ze geen middelen gebruikt, moet ze bloed- en urinecontroles ondergaan. Ze moet zich ook laten behandelen. Ze heeft ongeveer anderhalf jaar lang wiet en hasj gedeald aan de jeugd in Dokkum. De officier noemde de vrouw twee weken geleden 'een soort wiet-expres'. Verder heeft ze kleine hoeveelheden xtc en speed verkocht.