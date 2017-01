OM eist 15 maand tegen kwelgeest uit Wijnjewoude

Publicatie: do 26 januari 2017 14.35 uur

WIJNJEWOUDE - Vijftien maanden cel, waarvan vijf voorwaardelijk. Die straf moet een 55-jarige man uit Wijnjewoude krijgen voor het plegen van inbraken en een vernieling in Koekange, vindt de officier van justitie. De zaak kwam donderdag voor bij de meervoudige kamer op de rechtbank in Assen.

De officier eiste ook een behandeling en een gebiedsverbod voor de Dorpsstraat in Koekange. De man zocht namelijk steeds hetzelfde adres aan die straat uit om in te breken. De bejaarde man die er woont, is een kennis van hem met wie hij een paar jaar terug een conflict heeft gehad. De aanklaagster wil verder dat de gedaagde het slachtoffer ruim 2200 euro schadevergoeding betaalt.

Angst

De man uit Wijnjewoude brak in augustus en september drie keer in bij de man in Koekange. Hij stal onder meer zilveren munten en bestek, maar ook geld. Ook vernielde hij twee auto’s van de man. Daarmee joeg hij de Koekanger de stuipen op het lijf, zo bleek tijdens de rechtszaak.

De bejaarde man deed in 2015 en vorig jaar in totaal tien keer aangifte van insluipingen in zijn auto’s en woning. Die werden steeds ’s nachts gepleegd. Uit zijn verklaringen bij de politie bleek dat hij zo bang was, dat hij in augustus vorig jaar niet meer thuis durfde te slapen.

Camera

Voor vier misdrijven is genoeg bewijs, vindt de officier van justitie. Omdat het slachtoffer merkte dat er in 2015 te weinig bewijs was om de Wijnjewoudster aan te houden, schafte hij vorig jaar een camera aan. Daarna was de verdachte meerdere keren op camerabeelden te zien. Op 2 september kon de politie hem vlak na een inbraak in de woning van het slachtoffer aanhouden.

De man verklaarde eerst dat hij 's nachts vaak op pad was en dan graag bij de antieke trekkers van het slachtoffer wilde kijken, maar tijdens de rechtszaak gaf hij uiteindelijk toe dat hij wraak op de oude man wilde nemen.

Een half jaar extra

Omdat de man vorig jaar nog in een proeftijd na een veroordeling voor diefstal met geweld, had hij nog een half jaar cel open staan. Die straf moet hij nu ook gaan uitzitten, vindt de officier. De rechtbank doet 9 februari uitspraak.