Rechter: neerslaan dartmaat was noodweer

Publicatie: do 26 januari 2017 13.45 uur

LEEUWARDEN - Een 34-jarige Drachtster handelde uit noodweer, toen hij begin juli vorig jaar een dartmaat tegen de vlakte sloeg. Politierechter Feike Agema oordeelde dat de Drachtster zich weliswaar schuldig had gemaakt aan mishandeling, maar de man had geen andere keus, hij kon geen kant op. 'Dit was in dit geval best een tik die u mocht geven', aldus de rechter. De mishandeling vond plaats in de woning van de buurvrouw van de Drachtster.

Hij en een paar vrienden zaten nog even na bij de buurvrouw, na de wekelijkse dartavond op vrijdag. De sfeer was niet al te best, wat waarschijnlijk mede veroorzaakt werd door de hoeveelheden drank die die avond waren genuttigd. Op een gegeven moment zou een van de aanwezigen de Drachtster een klap hebben gegeven. De Drachtster sloeg terug, maar omdat de andere man bukte, raakte hij per ongeluk zijn dartmaat.

Die had vervolgens aangifte gedaan. Een poging van het Openbaar Ministerie om een bemiddelingsgesprek te organiseren was op niets uit gelopen: het slachtoffer wilde niet. De man was knock-out gegaan, maar dat was volgens de Drachtster niet het gevolg van de klap, de dartmaat heeft suikerziekte. 'Zijn suiker was te laag', wist de verdachte.