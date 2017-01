Toneel: 'Feenstra mei in lange F'

Publicatie: wo 25 januari 2017 21.32 uur

KOOTSTERTILLE - 'Feenstra mei in lange F' is ’t ferhaal fan in man op jieren, dy’t de frijheid heech yn’t findel hat. Mar dy’t bij ’t âlder wurden, derfân dochs wol de neidielen ûnderfient.

It ûnthâldt wurd minder, hy wit him net al te goed mear te rêden, en neffens de bern, fersmoarget hy mear en mear. Dit is foar harren reden om heit der ta oan te setten, him ynskriuwe te litten foar ’t âldereintehûs.

En dy winsk wurd nochris fersterke as blyken docht dat heit beskikt oer in moai protte jild. Ek al wit hy net mear wer hy ’t litten hat... Feenstra field fansels neat foarin âldereintehûs en tinkt sels syn saakjes wol te regeljen.

Hy freget yn 'e krante om in hûshâldster en der komt Teats op of, mar as hy no better of is...

